78-jährige Vermisste gefunden und wohlauf

(SH) - Die Vermisstenmeldung der 78-jährigen Frau, die zuletzt am Mittwoch gegen 11 Uhr im Centre hospitalier in Kirchberg gesehen worden war, ist aufgehoben. Wie die Polizei am Abend mitteilte, wurde sie gegen 19 Uhr wohlbehalten in Kirchberg angetroffen.

