76 Bienenvölker waren 2019 von Faulbrut befallen

Die Kolonien werden mit Schwefel behafteten Papierstreifen getötet. Davor sind aber Laboranalysen für einen Nachweis des Befalls notwendig.

(dho) - Werden die Bienenstöcke, die von der amerikanischen Faulbrut befallen sind, ordnungsgemäß untersucht und anschließend entsorgt? Dieser Frage wollen die CSV-Abgeordneten Martine Hansen und Aly Kaes in einer parlamentarischen Frage an Landwirtschaftsminister Romain Schneider (LSAP) auf den Grund gehen.

Bei der amerikanischen Faulbrut handelt es sich um eine weltweit verbreitete, ansteckende Krankheit unter Bienen, die durch Bakterien ausgelöst wird. Sie führt zum Sterben ganzer Bienenvölker und muss daher eingedämmt werden. Die Abgeordneten wollen nun wissen, wieso die Prozedur zur Bekämpfung der Faulbrut sich seit 2016 verändert hat, obwohl die Gesetzgebung die gleiche geblieben ist.

Bis 2016 seien die Analysen im deutschen Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit gemacht worden. Danach ist das Personal des Laboratoire de médicine vétérinaire de l'état ausgebildet worden, um die Analyse selbst durchzuführen. Für diese wird eine sogenannte Futterkranzprobe aus einem Bienenvolk entnommen und an das Laboratorium entsendet. Mit der Methode können dann Sporen nachgewiesen werden.

Die Abgeordneten wollen zudem wissen, wie viele Bienenkolonien getötet werden mussten und auf welche Methode. Dem Antwortschreiben ist zu entnehmen, dass es 2017 sechs Kolonien waren, 2018 eine und 2019 76.

Die Veterinärverwaltung entscheidet, wann es notwendig ist, ein Bienenvolk zu töten. Dabei kommen mit Schwefel behaftete Papierstreifen zum Einsatz, die in den Bienenstock gelegt werden und angezündet. Der Streifen verbrennt dann und reagiert mit Sauerstoff. So bildet sich Schwefeldioxid, das für Bienen tödlich ist. In einem Fall sei lediglich Schwefel benutzt worden, so der Minister, jedoch berge dies das Risiko für den Anwender, giftige Schwefeldämpfe einzuatmen.

