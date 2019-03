"We want change": Mehrere tausend Luxemburger Sekundarschüler haben am Freitag an einem Protestmarsch für das Klima teilgenommen. Der Liveticker zum Nachlesen.

7500 Schüler demonstrieren für mehr Klimaschutz

"We want change": Mehrere tausend Luxemburger Sekundarschüler haben am Freitag an einem Protestmarsch für das Klima teilgenommen. Der Liveticker zum Nachlesen.