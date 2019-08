72 Personen im Hotel untergebracht

In Petingen und Käerjeng dauern die Aufräum- und Reparaturarbeiten an. Dutzende Personen wurden in Hotelzimmern untergebracht.

(mth) - Die Krisenzelle der Regierung hat sich am Montagmorgen erneut mit den Folgen des Tornados im Raum Petingen beschäftigt. Bei dem Treffen waren neben Innenministerin Taina Bofferding auch Vertreter der betroffenen Gemeinden anwesend.

72 Personen wurden laut Regierung provisorisch in Hotelzimmern untergebracht, da ihre Häuser und Wohnungen derzeit unbewohnbar sind. 46 davon kommen aus Petingen und 26 aus Käerjeng.

Im Katastrophengebiet sind weiterhin über 80 Rettungskräfte aus Luxemburg sowie 30 Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks aus Deutschland im Einsatz. Laut Regierung liegen weiterhin größere Trümmerteile in dem betroffenen Gebiet, die jetzt erst geräumt werden sollen. Diese Aufgabe soll durch Privatunternehmen im Auftrag der Gemeinden übernommen werden.

Meteolux meldet unterdessen für die kommenden Tage eine leichte Wetterbesserung mit weniger Niederschlägen - ganz ausbleiben dürften diese leider nicht, so dass die beschädigten Häuser unter Hochdruck wetterfest gemacht werden müssen, um weitere Schäden zu vermeiden.

Aufgrund der anhaltenden Arbeiten ist im betroffenen Gebiet weiter mit größeren Verkehrsbehinderungen zu rechnen.