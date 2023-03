Verkehrsminister François Bausch hat auf eine parlamentarische Frage Details zu den Radaren im Großherzogtum verraten.

Blitzer im Großherzogtum

72.000 Autofahrer waren einen Stundenkilometer zu schnell

(dme) - In einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der ADR-Abgeordneten Jeff Engelen und Fernand Kartheiser hat Verkehrsminister François Bausch (Déi Gréng) Details zur Geschwindigkeitsüberwachung in Luxemburg bekannt gegeben.

Insgesamt erfassten die luxemburgischen Radare 236.733 Autos, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit um maximal fünf km/h überschritten hatten, also einen weniger schlimmen Verstoß mit einem Bußgeld von 49 Euro begingen. Eine Toleranz von drei Kilometern pro Stunde ist bei den Zahlen der Police Grand-Ducale bereits abgezogen.

Konkret waren vergangenes Jahr fast 72.000 Autofahrer in der Blitzerzone einen Kilometer pro Stunde (mit Toleranz also vier) zu schnell unterwegs. Über 55.000 Fahrer wurden mit zwei Stundenkilometern Geschwindigkeitsüberschuss geblitzt, rund 45.000 mit drei. Gut 36.000 Fahrer waren vier Kilometer pro Stunde zu schnell und die fünf-Stundenkilometer-Marke wurde von gut 28.000 Fahrern gerissen.

Die von Engelen und Kartheiser angesprochene deutliche prozentuale Steigerung der Verkehrsvergehen wird von Bausch bestätigt. Dies sei durch die wachsende Anzahl der stationären Blitzer zu erklären. Besonders der neue Streckenradar am Tunnel Markusberg auf der A13 habe daran einen hohen Anteil.

Dieses Jahr sollen noch zwei weitere stationäre Blitzer folgen, einer am Bereldinger Berg und einer in Saeul. Zudem informierte Bausch, dass die Streckenradare in den A7-Tunneln nach einer längeren Testphase „demnächst auch scharf gestellt werden“.

