70-Jähriger aus Wiltz vermisst

(LW) - Vermisst wird seit Sonntag gegen 20 Uhr der 70-jährige Nico Hoschet. Der Mann wurde zuletzt in der Betreuungsstruktur „um Aisknippchen“ in Wiltz gesehen. Wo er sich derzeit aufhalten könnte, ist nicht bekannt, so die Polizei. Der Mann ist auf eine tägliche Einnahme von Medikamenten angewiesen.

Der Gesuchte ist ungefähr 1,85 Meter groß und etwas korpulent. Foto: Polizei

Der Vermisste ist möglicherweise mit einer braun-roten Winterjacke bekleidet oder mit der Jacke wie auf dem abgebildeten Foto. Darüber hinaus trage er eine Jeanshose, näheres zur Bekleidung sei nicht bekannt.

Der Gesuchte ist ungefähr 1,85 Meter groß und etwas korpulent. Er fällt durch einen leicht schleppenden Gang auf und trägt normalerweise stets eine Maske. Der Mann sei positiv auf Corona getestet worden. Sämtliche Hinweise bitte an den Notruf 113.

