69 Neuinfektionen am Donnerstag

Seit Mittwoch wurden erneut 69 Personen positiv auf Covid-19 getestet. Damit steigt die Zahl der aktiven Infektionen auf 532.

(SC) - Laut den neuesten Zahlen des Gesundheitsamtes sind in den vergangenen 24 Stunden 69 weitere Personen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Die Zahl der insgesamten Fälle seit Beginn der Corona-Krise liegt in Luxemburg damit bei 4719. Mit 3854 Fällen geht der überwiegende Großteil der positiven Tests auf Ansässige zurück.

Die Zahl der Toten liegt seit dem 25. Mai stabil bei 110. Auch am Donnerstag war kein weiterer Todesfall zu beklagen. Die Zahl der aktiven Infektionen steigt hingegen weiterhin stark an. Mit 532 liegt sie mittlerweile etwa doppelt so hoch, wie noch am vergangenen Mittwoch. Zwischen dem 24. Mai und dem 25. Juni lag die Zahl der aktiven Infektionen durchgehend unter 100.

27 Patienten sind derzeit in stationärer Behandlung - vier mehr als noch am Mittwoch. Zwei Patienten müssen auf der Intensivstation betreut werden. Die Reproduktionszahl liegt Stand Donnerstag bei 1,17 - am Mittwoch war sie noch bei 1,05.

Seit Beginn der Krise wurden 255.709 Personen auf Covid-19 getestet. Der Prozentsatz der positiven Testergebnisse liegt am Donnerstag bei 0,77 (0,72 Prozent am Mittwoch).

