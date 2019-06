Mehr als eine Woche nach ihrem Verschwinden konnte die vermisste Frau aus Hesperingen wiedergefunden werden.

69-Jährige aus Hesperingen wiedergefunden

(m.r.) - Eine Woche lang suchte die Polizei per Zeugenaufruf nach der Frau. Wie die Polizei nun am Montagmorgen bestätigt, wurde die 69-Jährige aus Hesperingen am Sonntag am Bahnhof in Avignon (F.) angetroffen. Sie befindet sich zurzeit dort im Krankenhaus. Am Montag hatte das "Tageblatt" detailliert über den Fall berichtet.



Streichung der Vermisstenmeldung



Gestern Abend wurde die Polizei darüber informiert, dass sich die Vermisste Thinnes Marie-Louise im Krankenhaus von Avignon befindet. Zuvor konnte die 69-Jährige auf dem Bahnhof in Avignon angetroffen werden. pic.twitter.com/DvNiPUoYGj — Police Luxembourg (@PoliceLux) June 3, 2019

Laut dem Medienbericht soll die Frau am 25. Mai ihre Wohnung verlassen haben. Eine französische Polizeistreife soll die Frau noch am selben Tag zu Fuß auf der Autobahn zwischen Thionville und Metz angetroffen haben. Dem "Tageblatt" zufolge habe die Frau keinen verwirrten Eindruck auf die Polizisten gemacht.

Die Beamten brachten die Frau zum Metzer Bahnhof, wo sie einen Zug in Richtung Luxemburg besteigen sollte. In der Stadt verlor sich dann die Spur der Frau.



