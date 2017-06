(jl) - Abschied nehmende Briten, ebenso laut- wie halbstarke Populisten und reichlich Zank um Staatsschulden, Flüchtlingsquoten und Wertevorstellungen ... 70 Jahre nach Unterzeichnung der Römischen Verträge scheint zurzeit in Europa eigentlich keiner so recht zu wissen, wohin es in Zukunft gehen soll.

„Voll am Geenz“ nennen das die Wiltzer, die diese Erkenntnis gestern denn auch zum Motto ihres diesjährigen „Geenze-festes“ erhoben hatten.

Dem um sich greifenden EU-Verdruss und dem politischen Mief in Brüssel stellte der traditionelle Ginsterkorso mit seinen 33 Motivwagen, Musikgesellschaften, Show-Bands und Folkloregruppen allerdings an Pfingstmontag in den Straßen der Ardennenhauptstadt einen bunten, lebendigen und vielfältigen Kontinent entgegen, reich an Kultur und vor allem bei allerbester Laune. Von wegen „altes“ Europa ...

Ob bei portugiesischen Volkstänzen, ukrainischen Majoretten-Einlagen oder belgischen Musikbands, ob unter dem Schatten niederländischer Windmühlen oder in luftiger Höhe auf österreichischen Prater-Riesenrädern, an allen Ecken und Enden herrschte gestern in Wiltz wieder ginstergoldene Stimmung.

A propos ginstergolden: Aller nationalen Vielfalt zum Trotz huldigte Europa beim 69. „Geenzefest“ natürlich letzten Endes nur einer gemeinsamen Königin, nämlich Ginsterkönigin Yolanda Martins mit ihren sechs Ehrendamen. Deren unangefochtene Hoheit musste selbst die prominent besetzte Ehrentribüne am Rathaus neidlos anerkennen. Könnte sich Europa doch nur jeden Tag so einig sein.