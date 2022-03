Am Donnerstag kam es im Norden Luxemburgs zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Eine Frau aus Diekirch starb.

Unfall in Tandel

65-Jährige von Lastwagen erfasst und tödlich verletzt

Am Donnerstag kam es im Norden Luxemburgs zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Eine Frau aus Diekirch starb.

(jwi) - Am Donnerstag gegen 14 Uhr kam es in der Veianerstrooss in Tandel zu einem Verkehrsunfall, wobei eine Fußgängerin von einem manövrierenden Lieferwagen erfasst und schwer verletzt wurde. Das schreibt die Polizei am Donnerstag. Ein Kleinkind, welches die Frau begleitete, wurde leicht verletzt.

Die 65-Jährige aus Diekirch erlag wenig später vor Ort ihren schweren Verletzungen. Der Mess- und Erkennungsdienst wurde von der Staatsanwaltschaft mit einer Unfalluntersuchung befasst. Eine Autopsie wurde beantragt.

Laut einer LW-Zählung sind im laufenden Jahr sechs Menschen auf Luxemburgs Straßen tödlich verunglückt.



Weitere Verkehrsinfos auf unserer Service-Seite.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.