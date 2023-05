Nach einem Gewaltverbrechen am Freitag in der Hauptstadt wurde ein 34-jähriger Mann verhaftet.

Verdächtiger in Haft

63-jährige Frau in Bonneweg getötet

Nach einem Gewaltverbrechen am Freitag in der Hauptstadt wurde ein 34-jähriger Mann verhaftet.

(DL) - Eine 63-jährige Frau ist am Freitagabend Opfer eines Tötungsdeliktes geworden. Das teilt die Staatsanwaltschaft am Montagmorgen mit. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

Nach Angaben der Justiz sei die Polizei am frühen Samstagmorgen über ein mögliches Gewaltverbrechen informiert worden, das sich am Vorabend zugetragen haben soll. An der Wohnadresse des vermuteten Opfers in Bonneweg entdeckten die Beamten dann tatsächlich den Leichnam einer 63 Jahre alten Frau.

Eine verdächtige Person konnte kurz darauf ermittelt und festgenommen werden. Es handelt sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen 34 Jahre alten Mann. Er wurde noch am Sonntag dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Verhaftung wegen des Verdachts des Mordes respektive Totschlags an. In welchem Verhältnis die beiden Personen zueinander stehen, ist nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei ist mit den weiteren Ermittlungen betraut.





