63 Apotheken bieten ab Montag Corona-Schnelltests an. Mancherorts haben die Kunden aber auch jetzt schon die Möglichkeit, sich testen zu lassen.

63 Apotheken führen ab Montag Schnelltests durch

(SC) - Auch Apotheken können nun Antigen-Schnelltests durchführen und negative Resultate mit einem Attest bestätigen. Die Tests sollen um die 35 Euro kosten und erlauben in Luxemburg beispielsweise einen Restaurantbesuch innerhalb von 24 Stunden nach der Probeentnahme. Verschiedene EU-Länder, wie zum Beispiel Italien, verlangen bei der Einreise einen PCR- oder Antigen-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist. Auch das ist mit den Attests aus der Apotheke möglich. Sie werden vom Gesundheitspersonal unterschrieben und tragen das Logo der Direction de la santé.

Schnelltests in Apotheken ab sofort möglich Prinzipiell ist es jetzt schon möglich, sich in einer Apotheke testen zu lassen. Allerdings ist der Startschuss noch nicht überall gefallen.

Offiziell startet das Testprogramm am kommenden Montag, doch bereits seit Beginn der Woche bieten verschiedene Apotheken Schnelltestentnahmen an, wie die Vizepräsidentin des Syndicat des pharmaciens luxembourgeois, Danielle Becker-Bauer, dem „Luxemburger Wort“ am Montag bestätigte.

Eine Liste aller 63 Apotheken, die ab Montag an dem Programm teilnehmen, wurde am Dienstagabend veröffentlicht. Die komplette Auflistung finden Sie am Ende dieses Artikels.

Wie das Syndicat des pharmaciens luxembourgeois mitteilt, bieten die teilnehmenden Apotheken eigens eingerichtete Testplätze an. Das Resultat steht in der Regel nach rund 30 Minuten bereit. Die Modalitäten hängen von Einrichtung zu Einrichtung ab - verschiedene Apotheken bieten Schnelltests ohne Anmeldung an, während man bei anderen zuvor einen Termin ausmachen muss. Bevor man unangekündigt vorstellig wird, rät der Berufsverband daher dazu, die gewünschte Filiale vorher zu kontaktieren. So soll auch verhindert werden, dass sich zu viele Kunden gleichzeitig in einem Raum aufhalten.

Apotheken im Bereitschaftsdienst bieten keine Schnelltests an. Das Angebot gilt außerdem nur für Kunden, die keine Symptome von Covid-19 aufweisen. Positive Testergebnisse werden dem Gesundheitsamt gemeldet.

