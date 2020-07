Zwischen Montag und Dienstag wurden in Luxemburg erneut 61 Personen positiv auf das Corona-Virus getestet. Die Zahl der Toten liegt unverändert bei 110.

61 Neuinfektionen am Dienstag

Zwischen Montag und Dienstag wurden in Luxemburg erneut 61 Personen positiv auf das Corona-Virus getestet. Die Zahl der Toten liegt unverändert bei 110.

(SC) - Wie aus den neuesten Zahlen des Gesundheitsamtes hervorgeht, wurden zwischen Montag und Dienstag 61 weitere Fälle von Covid-19. festgestellt. Damit steigt die Zahl der Fälle seit Beginn der Krise auf 4.603. Es gibt am Dienstag erneut keinen weiteren Todesfall zu beklagen - seit Ende Mai liegt die Zahl der Toten unverändert bei 110. Zwei Personen sind seit Montag als geheilt eingestuft worden. Derzeit sind 21 Patienten im Krankenhaus, zwei mehr als am Vortag. Drei von ihnen sind in Intensivbehandlung.

Der Großteil der Patienten, die seit Beginn der Pandemie aufgrund einer Corona-Erkrankung auf die Intensivstation eingeliefert werden mussten, geht mit 58 Prozent auf die Über-60-Jährigen zurück. 27 Prozent der Intensivpatienten waren zwischen 40 und 50 Jahre alt. Die restlichen 15 Prozent entfallen auf die Unter-40-Jährigen.

In Luxemburg werden derzeit 437 aktive Infektionen gezählt - etwa so viele, wie zuletzt Ende April. In den vergangenen Wochen stieg die Zahl der aktiven Infektionen in Luxemburg erneut stark an - am 7. Juni, also vor genau einem Monat, lag die Zahl der aktiven Fälle noch bei 21.

Neues Covid-Gesetz: Nicht nur Restriktionen Die Infektionszahlen steigen wieder: Vergangenen Donnerstag reichte Gesundheitsministerin Paulette Lenert das neue Covid-Gesetz im Parlament ein. Die Arbeit der Kommission hat begonnen.

Die Reproduktionszahl fällt zwischen Montag und Dienstag von 1,18 auf 1,09. Insgesamt wurden seit Beginn der Krise 237.755 Personen getestet, ein Plus von 10.994 im Vergleich zum Vortag. Diese Zahl ist allerdings nur ein Richtwert und ist nicht mit der Zahl der täglichen Tests gleichzusetzen, da das Ministerium nicht jeden Tag die Daten aller fünf Testlabore erhält. Der Prozentsatz der positiven Testergebnisse liegt am Dienstag bei 0,72.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.