In Heiderscheid ist am Donnerstagabend ein Brand auf einem Bauernhof ausgebrochen. Rund 600 Schweine mussten notgeschlachtet werden.

600 Schweine sterben bei Stallbrand in Heiderscheid

In Heiderscheid ist am Donnerstagabend ein Brand auf einem Bauernhof ausgebrochen. Rund 600 Schweine mussten notgeschlachtet werden.

(jt/NiM) - Auf dem Hof eines Schweinezüchters in Heiderscheid ist am Donnerstagabend ein Stall in Brand geraten. Rund 600 Schweine, die bei dem Feuer schwer verletzt worden waren, mussten notgeschlachtet werden.

Der Brand war gegen 19.45 Uhr auf dem Dach des Stalls ausgebrochen. Die Isolierung begann in der Folge zu schmelzen und auf den Boden zu tropfen. Durch die brennend heiße Flüssigkeit wurden viele der rund 600 Schweine im Stall schwer am Rücken verletzt. Im Stall breiteten sich zudem giftige Dämpfe aus. Letztlich blieb dem Landwirt nichts anderes übrig, als die Tiere von ihrem Leiden zu erlösen und einen Veterinärmediziner zu rufen. Dieser führte daraufhin eine Notschlachtung durch.

Mehrere Feuerwehren aus der Region waren vor Ort an der Adresse Ale Bësch, um das Feuer zu bekämpfen. Verletzt wurde niemand. Polizei und CGDIS waren bislang nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Die Brandursache war zunächst noch unklar. Der Schaden dürfte mehrere hunderttausend Euro betragen.