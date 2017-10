(jl) - „Man kann schon sagen, dass obschon die Talsperre in Esch erst im Anfangsstadium steht, das gesamte Leben in und um Esch/Sauer sich schon grundlegend geändert hat. Tag für Tag, und besonders an Sonn- und Feiertagen, kommen Neugierige aller Art, um von besonders hergerichteten Ausblicken das Werden und Wachsen der ersten Luxemburger Talsperre in Augenschein zu nehmen“, schreibt die „Revue“ im Mai 1956 über die Errichtung der Staumauer in Esch/Sauer.





Neun Monate zuvor hatten vor Ort die Arbeiten zum bedeutsamsten Mauerbau in der Geschichte des Landes begonnen ...