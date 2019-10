Mehr als vier Jahrzehnte liegen zwischen dem Angeklagten und dem Opfer: Der Mann schickte dem Jungen SMS mit sexuellen Inhalten. Im August 2017 soll er ihn dann vergewaltigt haben.

60-jähriger Mann ist wegen Vergewaltigung eines 14-Jährigen angeklagt

Mehr als vier Jahrzehnte liegen zwischen dem Angeklagten und dem Opfer: Der Mann schickte dem Jungen SMS mit sexuellen Inhalten. Im August 2017 soll er ihn dann vergewaltigt haben.

Nur zaghaft vertraut Sven* sich der Erzieherin an. In der Betreuungsstruktur, in der der 14-Jährige unter der Woche wohnt, war aufgefallen, dass der Jugendliche regelmäßig mit einem erwachsenen Mann Textnachrichten austauscht – mit deutlichen sexuellen Inhalten. Die junge Frau spricht ihn darauf an, Sven reagiert beschämt, weint, erzählt ihr dann aber doch von Jean-Paul B., dem damals 58-jährigen Freund seiner Eltern.

Zwei Jahre später muss sich der Mann nun vor Gericht verantworten. Ihm wird aber nicht nur Grooming, das Ansprechen von Minderjährigen im Internet mit dem Ziel sexueller Kontakte, vorgeworfen. In der Nacht zum 27. August 2017 soll Jean-Paul B. den 44 Jahre jüngeren Jugendlichen vergewaltigt haben.



Diesen Vorwurf weist der Angeklagte allerdings vehement zurück. Sven habe zwar in jener Nacht auf eigenen Wunsch bei ihm und seiner Lebensgefährtin übernachtet. Allerdings habe er in dem Zimmer seines Sohnes geschlafen, der zur dieser Zeit bei Svens Familie übernachtete. Zu einem sexuellen Kontakt sei es nie gekommen.



Das sagt auch die Lebensgefährtin des Angeklagten als Zeugin vor Gericht: „Wir haben zusammen 'Mr. Bean macht Ferien' im Fernsehen geguckt und etwas gegessen.“ Später seien Jean-Paul B. und Sven in getrennte Schlafzimmer gegangen.

Sie sei die ganze Nacht wach geblieben. Von der Couch aus habe sie die beiden Schlafzimmer im Blick gehabt. Die beiden hätten die Zimmer bis zum Morgen nicht mehr verlassen. Weder sie noch ihr Lebensgefährte könnten sich erklären, warum Sven eine solche Geschichte erfinden würde.



Ein schlechter Lügner



Die psychiatrische Gutachterin, die Sven im Zuge der Ermittlungen vor zwei Jahren untersuchte, zieht allerdings zu ein deutliches Fazit: „Ich wüsste nicht, wie die Vorwürfe zustande gekommen sein sollten, wenn er es nicht selbst erlebt hat“, so die Expertin vor Gericht. Kognitiv sei Sven damals auf dem Stand eines Fünf- bis Sechsjährigen gewesen. Er sei nicht in der Lage eine solch komplexe Geschichte zu erfinden und zusammenhängend und glaubwürdig wiederzugeben.

Das Verschicken der SMS gibt Jean-Paul B. vor Gericht allerdings zu. Auch wenn er sich nicht mehr an alles erinnern könne. Zu Beginn der Ermittlungen hatte er das Verschicken der Nachrichten abgestritten, später dann aber behauptet sein eigener minderjähriger Sohn hätte die SMS über sein Handy verschickt. Eine Version, die der Ermittlerin zufolge, nicht stimmen kann, da der Sohn zu dieser Zeit nur am Wochenende bei der Familie lebte.

Gegenüber den Richtern erklärt der Angeklagte, er habe mit den Nachrichten seinen eigenen Sohn schützen wollen. Ihm zufolge habe Sven mit ihm eine sexuelle Beziehung eingehen wollen. Dies habe sein Sohn aber nicht gewollt, Sven habe ihm Angst gemacht.



Deshalb habe Jean-Paul B. die Nachrichten verschickt, um den Jugendlichen von seinem Sohn abzulenken. Sein Verteidiger betont indes, dass sein Mandat „kein Intellektueller“ sei. Er habe die „schrecklich dummen SMS“ zwar verschickt, allerdings den Jugendlichen nie angefasst.

Schweigen und Widersprüche

Einem psychiatrischen Gutachter gegenüber hatte der Mann weitgehend zu den Vorwürfen geschwiegen und keine Erklärung für sein Verhalten geliefert. Er hatte aber betont, dass er die SMS ohne sexuellen Hintergedanken geschrieben habe.



Die 182 ausgetauschten Nachrichten, die während der Ermittlungen sichergestellt wurden, erzählen allerdings eine andere Geschichte. „Die sexuellen Annäherungsversuche sind mehr als explizit“, so die Vertreterin der Staatsanwaltschaft.



Der Angeklagte wusste um die Situation des Jugendlichen und habe diese schamlos ausgenutzt. Da Jean-Paul B. weder Einsicht noch Reue zeige, fordert die Anklage eine Haftstrafe von sieben Jahren. Die als Nebenkläger auftretende Familie des Opfers forderte indes ein Schmerzensgeld in Höhe von 10.000 Euro für den Jugendlichen und 5.000 für die Eltern.

Das Urteil in diesem Fall ergeht am 22. Oktober.



*Name von der Redaktion geändert.