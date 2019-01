Zurzeit gehen die Ermittler davon aus, dass ein Gasleck zu der Explosion führte. Bei der Detonation verlor ein Luxemburger, der vor mehreren Jahren in die Provence ausgewandert war, sein Leben.

60-jähriger Luxemburger stirbt bei Gasexplosion in der Provence

(dho) - Ein 60-jähriger Luxemburger, der in der Provence in Villelaure lebte, ist am Donnerstagmorgen gegen 9.30 Uhr bei einer Gasexplosion umgekommen. Dies berichtet LaProvence auf seiner Internetseite.

A Villelaure, les gravats ont volé à plusieurs dizaines de mètres de la maison explosée. Les équipes cynophiles cherchent d'éventuelles autres victimes. #Vaucluse pic.twitter.com/fzhthrSFo0 — Philippe Paupert (@Popr84) January 7, 2019

Ein Gasleck soll die Ursache der Explosion in seinem Haus gewesen sein. Ein Foto zeigt dann auch ein Bild der Verwüstung. Trümmerteile wurden rund 100 Meter durch die Luft geschleudert, das Dach des Hauses wurde komplett zerstört. Die Detonation sei bis ins 500 Meter entfernte Zentrum zu spüren gewesen.

Der leblose Körper des Eigentümers konnte laut Medienangaben schnell gefunden werden. Es handelt sich um einen Musikprofessor, der Gitarre unterrichtete. Seit mehreren Jahren soll er in dem kleinen Haus gewohnt haben, das er selbst renoviert hatte. Weitere Opfer wurden nicht in den Trümmern gefunden. Wie es zu dem Vorfall kommen konnte, wird zurzeit untersucht.