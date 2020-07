Am Freitagabend prallte eine 60-jährige Autofahrerin am Rand des CR 105 gegen eine Mauer. Die Frau starb an der Unfallstelle.

60-Jährige stirbt bei Verkehrsunfall nahe Mersch

(C.) - Am Freitagabend wurde der Polizei gegen 21.15 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem CR105 nahe Hunnebour bei Mersch gemeldet. Ein Auto war von der Fahrbahn abgekommen und frontal in eine Mauer geprallt. Die Fahrerin, die alleine unterwegs war, wurde dabei schwer verletzt. Die 60-jährige Frau starb wenig später noch am Unfallort.

Die Strecke war für mehrere Stunden gesperrt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft war der Mess- und Erkennungsdienst der Polizei zwecks Klärung des Unfallhergangs vor Ort.



