(NiM) - Bei Außentemperaturen rund um 5 Grad und zu Beginn Nebel wurde den 120 freiwillig teilnehmenden Soldaten, die bei der diesjährigen "Military Challenge" der Armee am Morgen mitmachten, alles abverlangt. Nicht leichter machte es den Soldaten die Wassertemperatur des Stausees, die mit 16 Grad auch nicht gerade einladend war.

Auf einem Rundkurs von 20 Kilometern mit 20 Hindernissen im und außerhalb des Wassers mussten die Soldaten, die jeweils in Vierergruppen antraten, u.a. steile Wände hoch klettern, sich 40 Meter von der Stauseebrücke abseilen, des Öfteren durch das kalte Wasser schwimmen bzw. tauchen oder über Stock und Stein "laufen". Das in überwiegend nasser Uniform.

Und so als wäre das alles nicht genug, mussten die Soldaten wenige Meter vor dem Ziel auch noch unter herabhängenden Kabeln, die bei Kontakt leichte Stromschläge auf die nasse Kleidung oder gar die nackte Haut zum Abschied austeilten, hindurchrobben.

Auch wenn so mancher Armeeangehöriger definitiv bis an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeiten gehen musste, so war er am Ende dennoch voller Genugtuung, das fast Unmögliche doch geschafft zu haben.