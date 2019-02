558 Einbrüche in vier Monaten

Eine Bilanz der Polizei zeigt, dass es zwischen Oktober und Januar 60 Einbrüche mehr gab als im Vorjahr während dieser Periode.

(dho) - Die Polizei hat in den Monaten Oktober bis Januar verstärkt Kontrollen im Sinne des Einbruchschutzes durchgeführt. Trotz gesteigerter Präsenz der Beamten gab es in den vier Monaten 558 Einbrüche in Häuser und 157 Einbruchsversuche. In der gleichen Periode gab es in den Jahren 2017/18 498 Einbrüche und 192 Einbruchsversuche.



Den Beamten gelang es, im gleichen Zeitraum 34 mutmaßliche Täter während der Ausübung des Deliktes zu verhaften ...