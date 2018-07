Nach einem Kontrollverlust ist am Samstagmorgen ein Auto über längere Distanz zwischen den Autobahnleitplanken auf der A3 hin und her geschleudert.

55 Meter Schleuderparcours

Bei einem Selbstunfall auf der Autobahn A3 ist am Samstagmorgen ein Autofahrer verletzt worden. Der Mann hatte gegen 5.40 Uhr in Fahrtrichtung Frankreich in Höhe der Aire de Berchem die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und fuhr am rechten Fahrbahnrand gegen die Leitplanken, dann 55 Meter weiter gegen die kalifornische Mauer. Der Wagen blieb schliesslich quer inmitten der Fahrbahnen liegen.

Der Autofahrer wurde ins Krankenhaus eingeliefert. An der Unfallstelle waren die hauptstädtische Berufsfeuerwehr sowie die Feuerwehr aus Hesperingen im Einsatz.