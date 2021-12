Ein Mann aus Kaundorf ist am Dienstag an den Folgen eines Unfalls verstorben.

Gegen Baum geprallt

53-Jähriger nach Unfall verstorben

Ein Mann aus Kaundorf ist am Dienstag an den Folgen eines Unfalls verstorben.

(TJ) - Gegen 22.40 Uhr war am vergangenen Freitag ein Mann unweit der Talsperre von Esch/Sauer nach einem Überholmanöver mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dabei war er sehr schwer verletzt worden.

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist der Fahrer an den Folgen seiner schweren Verletzungen verstorben, wie die Polizei am Mittwoch in einem Schreiben mitteilt. Bei dem Unfallopfer handelt es sich um einen 53 Jahre alten Mann aus Kaundorf.

Aktuelle Verkehrsinfos finden Sie auf unserer Service-Seite.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.