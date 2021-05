Die Polizei eilte am Freitagabend mit einem Großaufgebot zum Parkplatz Kockelscheuer.

500 Teilnehmer: Autotuner-Treff in Kockelscheuer aufgelöst

Die Polizei eilte am Freitagabend mit einem Großaufgebot zum Parkplatz Kockelscheuer.

(jt) - Der Parkplatz Kockelscheuer war am Freitagabend anscheinend „the place to be“ in der Autotunerszene: Mehrere hundert PS-Poser ließen dort gegen 21 Uhr die Motoren aufheulen. Die Polizei löste die illegale Zusammenkunft südlich der Hauptstadt mit einem Großaufgebot auf.

Der Parkplatz war am Abend komplett besetzt, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Laut der Behörde hielten sich rund 500 Personen aus der Tuningszene auf dem Gelände auf. Die Behörde beorderte „alle verfügbaren Polizeistreifen aus dem Bezirk Süden“ nach Kockelscheuer, um die Situation zu überprüfen.

Rechtzeitig zur Ausgangssperre um 23 Uhr hatte sich der Tuner-Treff wieder aufgelöst. Es seien „nur geringfügige Verstöße“ festgestellt worden, so die Polizei in ihrer Mitteilung.

Lesen Sie auch:

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.