Mehr als 500 Menschen - so viele wie nie zuvor bei einer Radfahrerdemonstration in Luxemburg, haben am Samstag ein Zeichen setzen wollen.

500 Radfahrende fordern schnelle Verbesserungen

Steve REMESCH Mehr als 500 Menschen - so viele wie nie zuvor bei einer Radfahrerdemonstration in Luxemburg, haben am Samstag ein Zeichen setzen wollen.

490 Teilnehmer wurden beim Start der Vëlosmanif am Samstag in der Hauptstadt gezählt und 510 bei der Ankunft - Menschen jeden Alters, aber auffallend viele Familien mit Kindern.

„Diese hohe Teilnehmerzahl zeigt, dass es die kritische Masse an Radfahrenden in der Hauptstadt gibt“, betont ProVelo-Präsidentin Monique Goldschmit im Gespräch mit dem „Luxemburger Wort“.

Die Demonstration sei kein Selbstzweck gewesen. Es sei konkret darum gegangen, gefährliche Mängel bei der Radfahrinfrastruktur aufzuzeigen.

„Und die Menschen, die teilgenommen haben, sind diejenigen, die diese Infrastruktur tatsächlich brauchen – und nun hoffen, dass sich auch tatsächlich etwas zum Besseren ändert,“ so die ProVelo-Präsidentin. Die Mobilisierung zeige die Dringlichkeit des Problems auf.

Bei der Wahl der Protestroute war es ProVelo ebenso wichtig, neben den Negativbeispielen in der Hauptstadt – etwa in der Avenue Marie-Thérèse, am Boulevard Prince Henri sowie in der Rue Fresez und der Avenue Pasteur in Limpertsberg, dem schlechten Radweg am Glacis und der falschen Nutzung der Place de la Constitution – auch lobenswerte Umsetzungen aufzuzeigen. Etwa in der Avenue de la Liberté, am Pont Adolphe und im Pescatore-Park.





