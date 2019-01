Die Winteraktion in Findel läuft nur langsam an. Das ist aber jedes Jahr so. Anders sind dieses Jahr nur die strengere Regeln in der Notunterkunft. Doch es gibt Gründe für deren Einführung.

50 Tage Winteraktion mit strengeren Sicherheitsvorkehrungen

Diana HOFFMANN

Der Bus, er kommt täglich am frühen Abend. Am Boulevard Roosevelt fährt er ab und hält nur wenige Male. Endstation ist eine ehemalige Bürohalle in Findel. Es steigen Menschen aus, deren Probleme und Sorgen verschieden sind, die Not aber ist die gleiche. Sie brauchen ein Bett für die Nacht und haben zumindest für heute eines gefunden, das sie noch bis Ende März nutzen dürfen. So lange dauert die Winteraktion mindestens noch. Gemächlicher Start der Aktion

Im Schnitt hatten während der Winteraktion 2017/18 120 Personen pro Nacht das Angebot in Findel wahrgenommen ...