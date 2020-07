Von 7665 Tests waren am Donnerstag 50 positiv. Der Trend der vergangenen Tage bestätigt sich.

50 neue Covid-19-Fälle

Von 7665 Tests waren am Donnerstag 50 positiv. Der Trend der vergangenen Tage bestätigt sich.

(TJ) - Luxemburg verzeichnet am Donnerstag 50 neue Infektionsfälle mit Covid-19. Das sind vier mehr als am Mittwoch. In den vergangenen 24 Stunden wurden 7665 Tests gemacht, die Gesamtzahl der getesteten Personen steigt auf 198.947. Die Zahl der Todesopfer bleibt unverändert bei 110.

Der negative Trend der vergangenen Tage bestätigt sich damit, die Zahl der nachweislich infizierten Patienten steigt auf 4395 an. Die Reproduktionszahl geht leicht von 1,41 auf 1,30 zurück. 16 Personen sind noch im Krankenhaus, 4.012 sind mittlerweile wieder geheilt, 273 Infektionen werden noch als aktiv geführt.



Reaktion der Regierung

Rückruf von Stoffschutzmasken Stoffmasken des Produzenten Hanvico sollen gegen eine Virusinfektion schützen. Sie erfüllen allerdings nicht den Sicherheitsstandard.

Seit der vergangenen Woche sind die Infektionszahlen in die Höhe geschnellt. Die Regierung will schnellstmöglich ein Gesetz ausarbeiten, das besonders im Bereich der privaten Feiern verbindliche Regeln festlegt. Xavier Bettel und Paulette Lenert hatten am Mittwoch bei einer Pressekonferenz unterstrichen, dass das Risiko derzeit nicht in den Schulen und auch nicht am Arbeitsplatz am größten sei und an die Eigenverantwortung und die Vernunft der Menschen appelliert.

Im benachbarten deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz hat man am Donnerstag nur eine weitere Infektion registriert - dies bei vier Millionen Einwohnern.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.