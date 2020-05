50 Masken pro Bürger: Verteilung soll am 25. Mai beginnen

Jeder Bürger über 16 Jahren soll 50 zusätzliche Masken bekommen. Nun gibt es erste Details zu den Modalitäten.

Jeder Bürger über 16 Jahren soll 50 zusätzliche Masken bekommen. Nun gibt es erste Details zu den Modalitäten.

Am Montag hat Premierminister Xavier Bettel angekündigt, dass jeder Bürger über 16 Jahren 50 zusätzliche Einwegmasken erhalten soll.

In einem Schreiben an die Gemeinden geht das Innenministerium nun näher auf die Modalitäten der Verteilung ein.

So habe das Innenministerium sich mit dem Gemeindesyndikat Syvicol darauf verständigt, die Masken erst am 25. Mai an die Bürger zu verteilen. Der Grund: Die geplanten Öffnungen der Grundschulen (Stichdatum ist hier ebenfalls der 25. Mai) hätten Priorität bei den Gemeinden.

Die Lieferungen an die Gemeinden selbst übernimmt, wie schon bei den sogenannten Masken-Startersets, der Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS).





