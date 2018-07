50 Jahre und kein bisschen müde

Das Volksfest Al Dikkrich kennt auch nach 50 Jahren noch keine Alterserscheinungen. Im Gegenteil, es ist vital wie eh und je. Das hat dieses Wochenende mal wieder in aller Deutlichkeit gezeigt.

Tausende Besucher aus Nah und Fern standen am Freitagabend wieder Schulter an Schulter rund um die Laurentiuskirche im alten Stadtkern von Diekirch und feierten zum Auftakt des Volksfests Al Dikkrich bei recht angenehmen Witterungsbedingungen und in geselligem Zusammensein bis in die frühen Morgenstunden hinein.

Vorbei ist Al Dikkrich aber noch lange nicht ...