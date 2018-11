Wenn Gamma Scouten unterwegs sind, ist das nicht viel anders als bei anderen Pfadfindergruppen der Lëtzebuerger Guiden a Scouten (LGS). Nur, dass die Pfadfinder, die bei den Gamma Scouten aktiv sind, mit einer Behinderung leben.

50 Jahre Gamma Scouten Pierre d'Aspelt

Luc EWEN Morgen wird bei den Gamma Scouten gefeiert. Vor 50 Jahren wurde die Grupp Pierre d'Aspelt gegründet. Das Besondere an dieser Gruppe: Die Pfadfinder leben alle mit einer Behinderung. Doch davon lassen sie sich, als echte Scouten, nicht aufhalten. Lebensfreude ist Programm.





Wenn Gamma Scouten unterwegs sind, ist das nicht viel anders als bei anderen Pfadfindergruppen der Lëtzebuerger Guiden a Scouten (LGS). Es wird gelacht, gespielt, gebastelt, im Zelt übernachtet und die Natur entdeckt. Nur, dass die Pfadfinder, die bei den Gamma Scouten aktiv sind, besondere Bedürfnisse haben. Sie leben mit einer Behinderung.



Am Sonntag feiert die einzige Gamma Gruppe die es noch hierzulande gibt, offiziell Jubiläum. Auch wenn schon am 16. November 1968 die Grupp Pierre d'Aspelt in der Schule HMC (handicap mental et cérébral) in der hauptstädtischen Rue Pierre d'Aspelt gegründet worden war. 50 Jahre sind seither vergangen. Eine lange Zeit, in der auch das Selbstverständnis der Gamma Scouten sich öfters dem jeweiligen Zeitgeist angepasst hat. Sprach man noch vor Jahren von „Pfadfindern mit Behinderung“, so wird heute „Pfadfinder mit besonderen Bedürfnissen“ bevorzugt.



Der beigeordnete Gruppenchef der Grupp Pierre d'Aspelt, Marc Molitor, erklärt: „Einst gab es drei verschiedene Gamma-Arten. Die wurden zeitweilig in bis zu sieben Gruppen angeboten, die im ganzen Land verteilt waren.“ So gab es Gruppen der Gamma I, für Jugendliche mit körperlicher Behinderung, Gamma II für solche mit geistiger Behinderung und zeitweilig gab es sogar Gamma III, für diejenigen die von dem betroffen waren, was man damals „soziale Behinderung“ nannte, also Jugendliche, die aus einem schwierigen Umfeld stammten.



Wie Gammastrahlen



Dass heutzutage verstärkt auf Integration statt auf separate Angebote gesetzt wird, hatte unter anderem zur Folge, dass es Gamma I und III in dieser Form heute nicht mehr gibt. „Wer eine körperliche Behinderung hat, der kann in den meisten Fällen sehr wohl in einer klassischen Pfadfindergruppe der LGS oder auch der FNEL Mitglied werden“, so Marc Molitor.



Und auch, wenn man das Angebot manchmal dem Einzelnen anpassen muss, so nimmt doch auch die Grupp Pierre d'Aspelt, als Gamma II-Gruppe, regelmäßig an nationalen Aktivitäten des Pfadfinderverbandes LGS teil. Doch wieso eigentlich Gamma? Marc Molitor schmunzelt: „Gammastrahlen gehen durch alles durch. Sie können von nichts und niemandem gestoppt werden. Und das lassen wir uns auch nicht. Auch nicht von einer Behinderung.“



Für Interessierte



Die Grupp Pierre d'Aspelt hat zwei Truppen. Die Wëllef für Acht- bis 14-Jährige und die AvEx für 14- bis 25-Jährige. Wer als Pfadfinder oder als Betreuer teilnehmen oder mehr hierzu erfahren will, soll sich an die Gruppencheffin Marie Degée (marie.degée(at)education.lu) wenden. Gefeiert wird morgen im Rahmen einer akademischen Sitzung.