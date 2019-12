Am Dienstag ist ein Mann auf einer Baustelle in Gasperich ums Leben gekommen. Der 50-jährige Arbeiter war mehrere Meter in die Tiefe gestürzt.

50-Jähriger stirbt bei Arbeitsunfall

Am Dienstag ist ein Mann auf einer Baustelle in Gasperich ums Leben gekommen. Der 50-jährige Arbeiter war mehrere Meter in die Tiefe gestürzt.

Am Dienstag ist ein Baustellenarbeiter in der Rue Charles Darwin im Hauptstadtviertel Gasperich gegen 8.45 Uhr aus dem fünften Stockwerk eines Gebäudes in die Tiefe gestürzt. Für den 50-jährigen Mann aus dem deutschen Grenzgebiet kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch am Unfallort.

Die genauen Umstände des Zwischenfalls sind bislang unklar. Die Staatsanwaltschaft hat die Kriminalpolizei mit weiteren Ermittlungen befasst. Auch die Arbeitsinspektion war vor Ort im Einsatz.

Der Unfall ereignete sich in der Rue Charles Darwin. Foto: Henrique de Burgo