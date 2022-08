Seit Samstag wird eine 48-Jährige in Esch/Lallingen vermisst. Die Frau ist auf medizinische Unterstützung angewiesen.

Polizei bittet um Mithilfe

48-Jährige in Esch/Lallingen vermisst

Seit Samstag wird eine 48-Jährige in Esch/Lallingen vermisst. Die Frau ist auf medizinische Unterstützung angewiesen.

(dme) - Seit Samstagmittag wird in Esch/Lallingen die 48 Jahre alte Ajdarpasic Alten vermisst, wie die Police Grand-Ducale mitteilt. Eine Aussage über die Kleidung der Frau, liegt nicht vor. Ihr letztbekannter Aufenthaltsort war Esch/Lallingen.

Die 48-Jährige ist auf medizinische Unterstützung angewiesen.

Hinweise zum Aufenthaltsort können an die Polizei in Esch via Telefon ((+352) 244 50 10 00) oder E-Mail (police.esch@etat.lu) weitergeleitet werden.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.