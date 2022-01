Ein Lastwagenfahrer ist am Freitag auf ein Stauende auf der Autobahn A1 aufgefahren - mit tödlichen Folgen.

Lastwagen fährt auf Stauende auf

48-jährige Frau stirbt bei Verkehrsunfall

Ein Lastwagenfahrer ist am Freitag auf ein Stauende auf der Autobahn A1 aufgefahren - mit tödlichen Folgen.

(m.r.) - Am Freitag hat sich gegen 12.15 Uhr auf der Autobahn A1 ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Ein Lastwagenfahrer war zwischen dem Tunnel Howald und dem Gaspericher Kreuz in Richtung Luxemburg auf das Ende eines Staus aufgefahren. Eine 48-jährige Frau aus Luxemburg-Stadt erlag in der Folge noch am Unfallort ihren Verletzungen.

Eine weitere Person musste schwer verletzt aus ihrem Wagen geborgen werden, drei weitere Verkehrsteilnehmer wurden leicht verletzt. Insgesamt waren fünf Fahrzeuge in dem Unfall verwickelt. Die Spurensicherung der Polizei war vor Ort. Eine Autopsie des Unfallopfers wurde beantragt.

Der Streckenabschnitt auf der A1 bleibt voraussichtlich bis in die Abendstunden gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Es ist der zweite tödliche Verkehrsunfall innerhalb weniger Tage. Am Montagabend musste eine 18 Jahre alte Frau aus dem Norden des Landes ihr Leben bei einem Unfall lassen.

