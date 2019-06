Am Sonntagvormittag ist ein Autofahrer gegen 10.45 Uhr in einer Rechtskurve auf dem CR 324 mit seinem Wagen von der Straße abgekommen. Die Strecke ist bis auf Weiteres gesperrt.

47-jähriger Fahrer stirbt bei Bockholtz

Am Sonntagvormittag ist ein Autofahrer gegen 10.45 Uhr in einer Rechtskurve auf dem CR 324 mit seinem Wagen von der Straße abgekommen. Die Strecke ist bis auf Weiteres gesperrt.

(dho) - Aus bislang unbekannter Ursache verlor am Sonntagvormittag gegen 10.45 Uhr ein Autofahrer auf dem CR 324 in einer Rechtskurve in Richtung Bockholtz die Kontrolle über seinen Wagen und kam von der Straße ab. Sein Fahrzeug wurde auf der Brücke "Pentchterbréck" links über die Leitplanke geschleudert. Mehrere Meter weiter kam es in einem Bach zum Stillstand.



Für den Fahrer, einen 47-jährigen Mann, kam jede Hilfe zu spät. Er erlag seinen Verletzungen.



Der Mess- und Erkennungsdienst der Polizei ist zurzeit vor Ort. Der CR 324 zwischen Pintch und Bockholtz ist bis auf Weiteres gesperrt.



... und in einem Bach zum Stillstand gekommen. Foto: Polizei