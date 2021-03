Seit dem 12. Februar ist der Aufenthaltsort der Frau nicht bekannt. Sie wurde zuletzt am Bahnhof Luxemburg gesehen, als sie in einen Zug stieg.

46-Jährige wird vermisst

Von der 46-jährigen Jacqueline Ramos Carvalhal aus Ettelbrück fehlt seit dem 12. Februar jede Spur. Die Frau ist zirka 165-170 cm groß, hat eine leicht korpulente Statur und kurzes schwarzes Haar. Sie spricht Luxemburgisch, Englisch, Portugiesisch, Französisch und Créol.

Zuletzt trug die Vermisste laut Polizei beige Schuhe, einen Schal in den Farben Rosa und Grün, eine Jeanshose und eine grüne Jacke. Als besonderes Merkmal trägt sie ein Muttermal im Nacken. Sie wurde zuletzt am Bahnhof Luxemburg gesehen, als sie in den Zug nach Sint-Niklaas (B) stieg.

Informationen nimmt das Polizeikommissariat Kirchberg/Cents unter der Rufnummer 244 47 1000 oder per E-Mail police.cents@police.etat.lu entgegen.

