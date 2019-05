Bei Arbeiten am Starkstromnetz ist am Montagvormittag in Differdingen ein Mann tödlich verletzt worden.

45-Jähriger stirbt bei Arbeitsunfall

Bei Arbeiten am Starkstromnetz ist am Montagvormittag in Differdingen ein Mann tödlich verletzt worden.

(m.r.) - Bei einem Arbeitsunfall ist am Montagvormittag ein Mann tödlich verletzt worden. Der Mitarbeiter einer externen Firma verrichtete gegen 11 Uhr Arbeiten am Starkstromnetz auf dem Arcelor-Mittal-Gelände in Differdingen, als er einen Stromschlag erlitt.

Für den 45-jährigen französischen Staatsbürger kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch am Unfallort. Die Staatsanwaltschaft hat die Kriminalpolizei mit weiteren Ermittlungen beauftragt.