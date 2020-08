Am Samstagabend ist ein 45 Jahre alter Mann aus Rumänien am Hafen von Mertert ertrunken.

45-jähriger Mann ertrinkt in der Mosel

(TJ) - Am Samstagabend ist ein 45 Jahre alter Mann aus Rumänien in der Nähe zum Hafen von Mertert ertrunken. Der Lastwagenfahrer hatte gegen 21.30 Uhr mit drei Kollegen in der Mosel gebadet, als er plötzlich abtauchte und nicht mehr an die Wasseroberfläche kam.

Seine Kollegen alarmierten den Notruf 112. Sofort wurde eine Suchaktion mit Hilfe der CGDIS-Taucher und der Feuerwehren in die Wege geleitet. Doch alle Bemühungen waren vergeblich: Nach einer Stunde konnte nur mehr der Leichnam des Unglücklichen geborgen werden.

