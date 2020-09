Eine Frau wurde am Sonntagmittag bei einem Feuer in Ettelbrück schwerverletzt. Das 45-jährige Opfer verstarb dann wenig später im Krankenhaus.

45-Jährige stirbt nach Brand in Ettelbrück

(rc) - Bei einem Feuer in einer Wohnung in der Rue du Canal in Ettelbrück wurde am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr eine Person schwerverletzt. Das Opfer wurde noch vor Ort von einem Notarzt versorgt und kam dann mit dem Rettungshubschrauber der Air Rescue ins Krankenhaus nach Esch/Alzette, wo es wenig später verstarb.

Gegen 14.20 Uhr bemerkte eine Passantin, wie Rauch aus dem obersten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Rue du Canal kam. Die Feuerwehr musste die Wohnungstür aufbrechen und fand die schwerverletzte 45-jährige Bewohnerin im Innern. Nachdem noch vor Ort Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet worden waren, wurde die Frau mit dem Rettungshubschrauber nach Esch-Alzette geflogen. Dort verstarb sie kurze Zeit später.

Die Staatsanwaltschaft beantragte zur Klärung der genauen Todesursache eine Autopsie. Und auch die Ursache des Brandes sei derzeit noch unklar, so die Polizei. Der Mess- und Erkennungsdienst sicherte deshalb vor Ort die Spuren.

Eine Familie, welche in den unteren Stockwerken lebte, blieb bei dem Brand unverletzt und wurde seitens der Gemeinde vorübergehend an einem anderen Ort untergebracht. Die Feuerwehren aus Ettelbrück, Ingeldorf, Dierkich, Schieren und Colmar-Berg brachten den Brand schnell unter Kontrolle.









