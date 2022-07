Ein brennendes Lokal in Bonneweg hielt die Feuerwehr in der Nacht von Freitag auf Samstag in Atem.

Ein Verletzter

45 Feuerwehrleute kämpfen gegen Brand in Bonneweg

Ein brennendes Lokal in Bonneweg hielt die Feuerwehr in der Nacht von Freitag auf Samstag in Atem.

(dme) - In der Nacht von Freitag auf Samstag ist in einer Brasserie in der Rue du Parc in Bonneweg ein Feuer ausgebrochen, wie der CGDIS auf seiner Facebook-Seite mitteilt. Beim Eintreffen der Feuerwehrleute stand das Gebäude bereits komplett in Flammen. Auch war die Gefahr einer Ausbreitung des Brandes auf die umliegenden Gebäude nach Angaben des CGDIS sehr hoch.

Großbrand in Rom unter Kontrolle Beobachter gehen davon aus, dass gezielt Brände gelegt werden, um der Stadtverwaltung und dem neuen Bürgermeister zu schaden.

Insgesamt 45 Feuerwehrleute waren in Bonneweg im Einsatz und konnten das Feuer nach zwei Stunden löschen und damit eine Ausbreitung verhindern. Es wurden Drohnen mit Wärmebildkameras eingesetzt, um die Situation am nächtlichen Einsatzort besser bewerten zu können.

Eine Person, die es geschafft hatte, sich vor den Flammen in Sicherheit zu bringen, wurde leicht verletzt. Die Rettungskräfte brachten sie vorsorglich ins Krankenhaus.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von facebook angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.