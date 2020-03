44-jähriger Rida Aazaoui wird vermisst

Ein 44-jähriger Mann aus Hayange (F.), der sich oft in Luxemburg aufhält, gilt seit dem vergangenen Freitag als vermisst. Das teilte am Montagnachmittag die Polizei mit.

Ein 44-jähriger Mann aus Hayange (F.), der sich oft in Luxemburg aufhält, gilt seit dem vergangenen Freitag als vermisst. Das teilte am Montagnachmittag die Polizei mit.

(rc) - Rida Aazaoui ist 44 Jahre alt und wird seit Freitagnachmittag, dem 20. März, vermisst. Laut Polizei wurde der Mann, der in Hayange in Frankreich angemeldet ist, jedoch in Luxemburg Familie hat, zuletzt in Bour gesehen. Er hält sich gelegentlich aber auch in der Hauptstadt, vorwiegend im Bahnhofsviertel, auf. Der Vermisste ist von schlanker Statur und etwa 1,70 Meter groß.

Hinweise über den Aufenthaltsort des Vermissten und alle weiteren Informationen sind an das Polizeikommissariat in Mersch unter der Telefonnummer 244 90 1000 zu richten.

