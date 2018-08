42-Jähriger tot aufgefunden

In Goeblingen war am Donnerstag ein 42 Jahre alter Mann gesucht worden. Am Abend wurde der Vermisste tot aufgefunden.

(TJ) - In Goeblingen ist im Laufe des Donnerstagnachmittags ein 42 Jahre alter Mann von der Polizei gesucht worden, nachdem er als vermisst gemeldet worden war.

Mehrere Polizeipatrouillen, Spürhunde der Polizei und des CGDIS sowie der Polizeihubschrauber waren an der Suche beteiligt. In den frühen Abendstunden konnte jedoch nur noch der leblose Körper des Mannes außerhalb der Ortschaft gefunden werden. Ersten Ermittlungen zufolge kann Fremdeinwirkung ausgeschlossen werden. Um die genaue Todesursache zu ermitteln beantragte die Staatsanwaltschaft eine Obduktion.