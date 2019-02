Am Montag ist ein Mann in Steinsel bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der Arbeiter war von einem Dach gestürzt.

42-Jähriger stirbt bei Arbeitsunfall

(m.r.) - In Steinsel ist am Montagmorgen ein Mann bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Der 42-jährige Einwohner aus dem Süden des Landes war gegen 9.45 Uhr von einem Dach in der Rue Paul Eyschen gestürzt und fiel rund drei Meter in die Tiefe. Er erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Die genauen Umstände des Unglücks sind bislang unklar. Die Staatsanwaltschaft hat die Kriminalpolizei und den Mess- und Erkennungsdienst mit weiteren Ermittlungen beauftragt.

Kurz nach 9 Uhr war am Montag bereits ein Arbeiter in der Rue du Kiem in Capellen gestürzt und verletzte sich dabei schwer. Der Polizei zufolge bestand allerdings keine Lebensgefahr, der Mann erlitt lediglich einen Knochenbruch. Der Rettungshelikopter der Luxembourg Air Rescue war vor Ort im Einsatz.