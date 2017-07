(TJ) - Was Météofrance bereits am Montagmorgen vorausgesagt hatte, trat am Abend ein: Schwere Gewitter entluden sich ab den späten Abendstunden über Luxemburg. Météolux hatte ebenfalls die Warnstufe "Gelb" ausgerufen. Nicht weniger als 41 Einsätze - etwa wegen vollgelaufener Keller - meldet die Zentrale des Rettungsdienste zwischen 21 und 4 Uhr. Im Laufe des Dienstags soll die Lage sich etwas beruhigen, leichte Gewitter bei Temperaturen von 34 bis 26 Grad sind aber immer noch möglich.



Die Facebook-Seite "Meteo Kehlen" vermeldete kurz vor 22 Uhr Hagelkörner mit einem Durchmesser von zwei Zentimetern.

Das Unwetter zog wenig später über die Region Zentrum hinweg. Aus dem Raum Lintgen wurde ebenfalls von Hagelkörnern im Taubenei-Format berichtet.