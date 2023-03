Der nationale Anmeldetag für die Gemeindewahlen im März war ein Erfolg.

Gemeindewahlen im Juni

41.336 Ausländer haben sich einschreiben lassen

(SH) - 41.336 ausländische Mitbürger haben sich bis Ende März eingetragen, um am 11. Juni bei den Gemeindewahlen ihre Stimme abgeben zu können. Das entspricht einer Anmeldequote von 16,1 Prozent. Wie das Ministerium für Familie, Integration und die Großregion am Freitag mitteilt, haben sich im März 9.139 Wähler in die Listen eintragen lassen. Das ist eine Zunahme von 28,4 Prozent.

Durch eine Gesetzesänderung im vergangenen Jahr müssen nicht-luxemburgische Einwohner des Großherzogtums keine fünf Jahre mehr im Land leben, bevor sie ihre Stimme abgeben können. Es bleibt für sie aber notwendig, sich in die Wählerlisten eintragen zu lassen. Hierfür haben sie noch bis zum 17. April um 17 Uhr Zeit.

Wie das Ministerium weiter betont, liegen die Anmeldungen derzeit deutlich über der absoluten Zahl von 2017 (34.638). Die Zahlen von März haben zudem jene von Januar (1.337) und Februar (2.206) deutlich übertroffen. Anteil daran hatte auch der nationale Anmeldetag vom 18. März, an dem über 1.000 Einschreibungen vorgenommen wurden.

