Weihnachtsstimmung für Menschen in besonderen Lebenslagen herrschte am Samstag beim Noël de la Rue im Centre Culturel in Hollerich.

Lokales 7 4 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Noël de la Rue

Weihnachten für Menschen in Not

Franziska JÄGER Weihnachtsstimmung für Menschen in besonderen Lebenslagen herrschte am Samstag beim Noël de la Rue im Centre Culturel in Hollerich.