40 Jahre Tricentenaire: Eine große Familie

1978 gegründet, ist die Vereinigung in vier Jahrzehnten zu einer Institution geworden. Sie bietet Menschen mit Behinderung nicht nur einen Platz zum Wohnen, sondern auch bezahlte Arbeit in geschützten Werkstätten. Ein Blick hinter die Kulissen.

Montagmorgen, 10 Uhr in der Chocolaterie des Centre Jean Heinisch in Bissen: Der Duft von Schokolade erfüllt die Luft. In Arbeitskleidung und mit hygienischen Hauben auf dem Kopf arbeiten hier 16 Menschen mit Behinderung. Sie stellen Pralinen und andere Leckereien aus Fairtrade-Schokolade her oder kümmern sich um die Verpackung der Köstlichkeiten.



Die Schokoladenmanufaktur ist eine von mehreren Erwerbsmöglichkeiten für Menschen mit Handicap ...