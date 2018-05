Viele Toxikomane werden immer älter. Das bringt neue Probleme mit sich, auf die Luxemburg reagieren muss. Einige Initiativen gibt es bereits. Es besteht jedoch weiter Handlungsbedarf.

Lokales 4 Min.

40 Jahre alt und drogenabhängig

Sophie HERMES Viele Toxikomane werden immer älter. Das bringt neue Probleme mit sich, auf die Luxemburg reagieren muss. Einige Initiativen gibt es bereits. Es besteht jedoch weiter Handlungsbedarf.

Mit 40 stehen die meisten Menschen mitten im Leben. Nicht so Personen, die in diesem Alter bereits seit Jahrzehnten drogenabhängig sind. Sie altern nämlich schneller und zählen laut Definition der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht deshalb bereits mit 40 Jahren zu den „Alten“.

Dank der besseren medizinischen Versorgung steigt die Lebenserwartung der Langzeittoxikomane zunehmend (siehe unten). Auch in Luxemburg ist dieses Phänomen zu beobachten. So waren 55 Prozent der Besucher der Fixerstuff im Jahr 2016 zwischen 35 und 44 Jahre alt, 23 Prozent gar über 45 Jahre. Viele unter ihnen leben aufgrund ihrer Abhängigkeit am Rande der Gesellschaft. Es muss gehandelt werden, um den Bedürfnissen der Betroffenen nachzukommen und sie von der Straße zu holen.

Seit vier Jahren nimmt sich die Jugend- an Drogenhëllef des Themas an. 2016 wurde das europäische Projekt „Better Treatment for Ageing Drug User“ (Betrad) ins Leben gerufen, um Modelle für den Umgang mit älteren Drogenabhängigen auszuloten. „Wir müssen die Konzepte den Kunden anpassen, sonst verlieren wir sie“, ist sich Jean-Nico Pierre, Direktor der Jugend- und Drogenhëllef und Koordinator des Betrad-Projektes, der Wichtigkeit der Aufgabe bewusst.

Vorreiter aus dem Ausland

Einfach zu lösen ist diese jedoch nicht, da man sich stets an der Grenze der Legalität befindet – insbesondere bei Abhängigen, die den Absprung nicht schaffen und auf ihre Dosis angewiesen sind. Eben deshalb würden nach wie vor viele Leiter von Pflegestrukturen zögern, Drogenabhängige aufzunehmen, erklärte auch Familienministerin Corinne Cahen am Dienstag anlässlich eines Betrad-Thementages. Eine spezielle Politik für ältere Drogenabhängige sowie eine spezifische Schulung des Pflegepersonals fehlt in Luxemburg. Auch stellt sich die Frage, ob spezielle Einrichtungen für Langzeittoxikomane errichtet oder sie in bestehende Infrastrukturen aufgenommen werden sollen.

Im Ausland scheinen einige Lösungen gefunden worden zu sein. In Barcelona werden ältere und langjährige Drogenabhängige in einer Klinik aufgenommen. In Luxemburg würden sie nach der Behandlung meist schnell wieder entlassen, betont Jean-Nico Pierre.

In Antwerpen funktioniert ein häuslicher Pflegedienst, der sich auf Langzeittoxikomane spezialisiert hat. In Den Haag wurde unter der Bezeichnung Woodstock, in Anlehnung an das Festival von 1969, ein verlassenes Altenheim umgebaut, um ältere Drogensüchtige, die sich zuvor am Bahnhof befanden, unterzubringen. Hier wird alles getan, um sie in der Struktur zu halten.

„In Luxemburg haben wir Angst, so etwas zu tun“, sagt der Direktor der Jugend- und Drogenhëllef. Ganz inaktiv war man dennoch nicht. So besteht in Esch/Alzette mit der Villa Armand seit 2014 eine Wohngemeinschaft für unproblematische Drogenabhängige, also Menschen, für die ihr Konsum kein Tabuthema ist. Hier können fünf Männer unterkommen, die älter als 40 Jahre sind und keine sozialen Kontakte haben. Für ihren Unterhalt müssen sie selbst aufkommen, täglich schaut ein Besucher der Jugend- an Drogenhëllef nach dem Rechten.

Das Gefühl, gebraucht zu werden

Das Projekt läuft, eine zweite Wohngemeinschaft soll noch in diesem Jahr folgen. Wie es allerdings in einigen Jahren aussehen wird, wenn die Bewohner beispielsweise keine Treppen – solche befinden sich im Haus – mehr gehen können, ist ungewiss.

Etwas Abstand zum Drogenmilieu bekommen ältere Abhängige zudem durch das Projekt Taba. Dabei handelt es sich um ein tagesstrukturierendes Beschäftigungsangebot. Konkret wird dabei in den Räumlichkeiten der Struktur in Walferdingen altes Spielzeug instand gesetzt und an bedürftige Kinder weitergegeben.

Für die Abhängigen soll diese Beschäftigung nicht nur ein Mittel gegen die Langeweile sein, sie soll ihnen auch das Gefühl vermitteln, gebraucht zu werden. Leistungsdruck entsteht nicht, jeder arbeitet so viel und so schnell, wie er kann. Das Leben in der Gemeinschaft soll zudem zur Stabilisierung der Situation der einzelnen Teilnehmer beitragen.