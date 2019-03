Nicht Jugendliche und junge Erwachsene, sondern Menschen mittleren Alters sind in Luxemburg am stärksten durch Suizid gefährdet. Am meisten sind die 50- und 59-Jährigen betroffen.

40- bis 59-Jährige am meisten von Suizid bedroht

Die Statistik über Suizidraten in Luxemburg liefert über die Jahre hinweg sehr unregelmäßige Zahlen. So war 2016 das Jahr mit den wenigsten und 2007 das mit den meisten Suiziden. Das geht aus einer parlamentarischen Antwort von Gesundheitsminister Étienne Schneider hervor.

(sop) - In Luxemburg begehen vor allem Menschen im mittleren Lebensalter Suizid. Besonders betroffen sind laut Gesundheitsminister Étienne Schneider (LSAP) 50- bis 59-Jährige. Das geht aus einer parlamentarischen Antwort hervor, welche die CSV-Abgeordnete Françoise Hetto-Gaasch erbeten hatte.

Der Minister berief sich in seiner Antwort auf Zahlen der "International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems". Demnach begingen zwischen 2007 und 2016 in Luxemburg 131 Menschen zwischen 50 und 59 Suizid, unter den 40- bis 49-Jährigen waren es im gleichen Zeitraum 129.



Diese beiden Altersgruppen waren am stärksten betroffen, danach folgen die 30 bis 39-Jährigen und Menschen zwischen 60 und 69. Statistiken für 2017 lagen noch nicht vor.

Schwankungen bei Jüngeren

Suizide erfolgen fast immer im Rahmen einer Depression oder einer anderen psychiatrischen Erkrankung (Alkohol-, Drogen-Abhängigkeit, Schizophrenie). Nach Erkenntnissen von Experten, gehören Depression neben dementiellen Erkrankungen zu den häufigsten psychischen Erkrankungen im höheren Lebensalter. Depressionen können behandelt werden, wodurch sich eine Verbesserung der Symptomatik, der Alltagsbewältigung und der Lebensqualität einstellt (erste Anlaufstellen und Hilfsangebote siehe unten).

Laut der "International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems", sei 2016 in Luxemburg das Jahr mit den wenigsten und 2007 das mit den meisten Suiziden gewesen: 2007 begingen 81 Menschen Suizid, 2016 waren es 45. Hinzu kommen in beiden Jahren jeweils neun und 16 Todesfälle, deren Umstände nicht genau geklärt sind. Berücksichtigt wurde der Zeitraum zwischen 2007 und 2016.

Wie Minister Schneider in seiner Antwort weiter betonte, schwankten die Zahlen für junge Menschen im genannten Zeitraum stark. Das betrifft auch Erwachsene zwischen 20 und 30. In dieser Altersklasse begingen 2007 sieben Menschen Suizid, 2016 waren es zwei.