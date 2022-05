Außenminister Jean Asselborn hat aktuelle Daten über die Aufnahmeeinrichtung für abgewiesene Asylbewerber veröffentlicht.

Aktuelle Belegung

33 Männer befinden sich zur Zeit im „Centre de rétention“

(dme) - Das „Centre de rétention“ in Sandweiler beherbergt aktuell 33 Männer, wie Außenminister Jean Asselborn hat am Montag auf eine parlamentarische Anfrage des ADR-Abgeordneten Fernand Kartheiser mitteilte. Die Aufnahmeeinrichtung für abgewiesene Asylbewerber, die nicht in ihr Herkunftsland zurückwollen, sei ein vier Einheiten aufgeteilt, von der drei für Männer reserviert sind (46 Einzelzimmer) und eine für Frauen oder Familien (14 Zimmer). Die maximale Aufnahmekapazität beträgt 74, wenn die Familienzimmer doppelt belegt sind.

Seit seiner Eröffnung im Jahr 2011 hat das „Centre de rétention“ insgesamt 3507 Menschen vorübergehend aufgenommen. Dabei wurde die maximale Aufenthaltsdauer von sechs Monaten noch nie überschritten. Durchschnittlich bleiben die Menschen etwa 45 Tage.

Lediglich drei der aktuell 33 Bewohner sind neben dem negativen Asyl-Bescheid zusätzlich straffällig geworden. Fälle, in welchen die Herkunftsländer die Betroffenen nicht mehr aufnehmen wollen, gebe es keine. Auch gebe es keine bestimmten Länder, die das Zentrum besonders belasten. Man befinde sich auf EU- und Benelux-Ebene im regelmäßigen Austausch mit den verschiedenen Herkunftsländern, so Asselborn.

