Gegen Laterne geprallt

33 Jahre alter Mann bei Unfall getötet

Zwischen Petingen und Rodange kam es am frühen Dienstagmorgen zu einem Unfall mit Todesfolge.

(TJ) - In der Nacht auf den Dienstag musste ein 33 Jahre alter Mann zwischen Petingen und Rodange sein Leben bei einem Unfall lassen. Der Unglückliche war von Petingen auf der Route de Longwy in Richtung Rodange unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen einen Laternenpfahl prallte. Das Fahrzeug schleuderte anschließend über die Straße hinweg in einen Graben.

Der Fahrer und alleiniger Insasse, ein 33-jähriger Mann aus Frankreich, verstarb noch vor Ort. Die Staatsanwaltschaft wurde kontaktiert. Die Strecke war bis kurz vor 5 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die Polizei protokollierte das Geschehen.



Drei weitere Unfälle

Gegen 7.30 Uhr kollidierten auf der A3 am Kreuz Bettemburg ein Auto und ein Motorrad. Eine Person musste von Sanitätern aus Düdelingen ins Krankenhaus gefahren werden, nachdem der Notarzt aus der Hauptstadt eine Erstversorgung vorgenommen hatte. Die Feuerwehren aus Düdelingen und Kayl sicherten die Unfallstelle b und leiteten die Räumungsarbeiten.

Gegen 7.45 Uhr überschlug sich zwischen Dalheim und Hassel ein Wagen, wobei ein Insasse verletzt wurde. Sanitäter aus Remich sowie die Feuerwehr aus Dalheim übernahmen den Einsatz.

Um 8 Uhr kam es auf dem Boulevard Grande-Duchesse Charlotte in der Hauptstadt zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos. Auch hier musste ein Verletzter zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. Die hauptstädtische Berufsfeuerwehr war im Einsatz.

