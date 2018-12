Am Montag ist ein junger Franzose bei einem Arbeitsunfall in Esch/Alzette ums Leben gekommen. Der Mann war durch das Dach eines Gebäudes gebrochen und in die Tiefe gestürzt.

33-Jähriger stirbt bei Arbeitsunfall

Am Montag ist ein junger Franzose bei einem Arbeitsunfall in Esch/Alzette ums Leben gekommen. Der Mann war durch das Dach eines Gebäudes gebrochen und in die Tiefe gestürzt.

(m.r.) - In Esch/Alzette ist am Montag ein 33-jähriger Franzose bei einem Arbeitsunfall gestorben. Der Mann war gegen 12.50 Uhr auf dem Gelände der Firma Arcelor auf dem Boulevard Charles de Gaule durch das Dach eines Gebäudes gebrochen und 30 Meter in die Tiefe gestürzt. Die genauen Umstände des Unfalles sind noch unklar. Der Erkennungsdienst der Polizei wurde mit weiteren Ermittlungen beauftragt.